I texani Spoon sono in procinto di dare un seguito alla loro discografia, ferma all’album ”The want my soul” datato 2014. Il nuovo disco si intitola “Hot thoughts” ed esce il prossimo 17 marzo. Più sotto si può ascoltare la title track.



Tracklist:

01. Hot Thoughts

02. WhisperI’lllistentohearit

03. Do I Have to Talk You Into It

04. First Caress

05. Pink Up

06. Can I Sit Next to You

07. I Ain’t the One

08. Tear It Down

09. Shotgun

10. Us