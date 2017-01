Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha chiesto che venga fatta chiarezza sui biglietti per il primo dei due concerti che gli U2 terranno i prossimi 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma: come riferisce RaiNews24. La speculazione sui tagliandi per il live di Bono e soci, "rapidamente esauriti sulle piattaforme digitali autorizzate al collocamento", potrebbe portare il governo a prendere provvedimenti come "multe significative, rimozione dei contenuti dalla rete e oscuramento del sito da parte dell'Agcom".

Lo stesso Franceschini aveva presentato lo scorso autunno un emendamento anti secondary ticketing alla Legge di Stabilità poi approvato con la fiducia accordata dal Senato al provvedimento lo scorso 7 dicembre: tuttavia perché il provvedimento diventi effettivo occorrerà aspettare la promulgazione del relativo decreto attuativo, la cui data di emanazione per il momento non è ancora stata indicata.