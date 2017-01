Sono in attesi in Italia, per due appuntamenti, il prossimo luglio i tedeschi Einsturzende Neubauten. Scenario dei loro live saranno il 17 il Postepay Sound Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle e il giorno seguente, 18 luglio, il Flowers Festival al Parco della Certosa di Collegno (To).

I biglietti per il concerto romano sono disponibili al prezzo di 32 euro più i diritti di prevendita sul circuito Ticketone, su postepaysound.it e postepayrockinroma.com. Mentre quelli per il concerto torinese sono disponibili al prezzo di 20 euro più i diritti di prevendita sul circuito Ticketone.