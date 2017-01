“All night” è una canzone del dj austriaco noto come Parov Stelar, contenuta nel suo album “The princess”, pubblicato nel 2012. “All night” è anche una canzone che sta risalendo le classifiche di vendita dei singoli in Italia. Cosa ha determinato questa esplosione di notorietà ad effetto ritardato? Qual è il segreto del suo successo?



Tanto clamore è dovuto sì all’indubbia bontà del brano, ma a questo si è aggiunto, a partire dallo scorso 26 dicembre, il fatto che la canzone è la colonna sonora del nuovo spot pubblicitario di Tim Fibra diretto da Matthaus Bussmann. Nella clip le note di “All night” fanno danzare a una moltitudine di persone il personalissimo balletto creato dello youtuber tedesco universalmente conosciuto come JustSomeMotion.



A gongolare di questa rinnovata fama è il 42enne Marcus Fureder (questo il nome registrato all'anagrafe di Linz), dj e musicista attivo discograficamente dal 2000 dopo una lunga gavetta nei club lunga tutto il corso degli anni novanta. Divenuto Parov Stelar nel 2004 ha anche fondato, nel 2005, la Parov Stelar Band con la quale si esibisce in quintetto. Il suo repertorio è da tempo terreno di caccia per i pubblicitari. Più sotto potete vedere lo spot pubblicitario e il video di “All night”.