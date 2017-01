Immaginate la più numerosa rock band al mondo suonare insieme per un vero e proprio sogno che si realizza. Questo è stato e sopratutto è, Rockin’1000, la band di oltre 1000 elementi che prima con un video ha convinto i Foo Fighters a venire a suonare nella loro città, Cesena, poi ha suonato in un mega concerto a luglio che ora diventa un cd: “That’s Live – The Biggest Rock Band on Earth live in Cesena 2016”, in uscita il 27 gennaio. L’album contiene 17 brani rock ed è in pre-order su Amazon e su iTunes.



Tutto è nato da un’idea di alcuni ragazzi di Cesena che hanno coinvolto più di 1000 musicisti da tutt’Italia con lo scopo di far venire il loro gruppo preferito, i Foo Fighters, a suonare nella loro città. Il 26 luglio 2015 nel Parco Ippodromo di Cesena più di 1000 musicisti hanno suonato all’unisono il brano “Learn To Fly” dei Foo Fighters. I Foo Fighters hanno risposto e hanno aggiunto a sorpresa al loro tour la data del 3 novembre al Carisport di Cesena.



Quasi un anno dopo, il 24 luglio 2016, nello Stadio di Cesena davanti a 14.000 spettatori si è svolto “That’s Live”: un concerto con oltre 1000 musicisti che hanno composto la più grande rock band al mondo. “In questo album si respira la magia che ha fatto tremare il prato quel giorno a Cesena”, ha spiegato Fabio Zaffagnini, ideatore di Rockin’1000, “un progetto folle, nato per gioco, che oggi ci ha portato a realizzare qualcosa di unico. Ascoltare 1000 musicisti è già di per sé un’esperienza incredibile, ma assistere ad un loro concerto con la partecipazione del pubblico, così caloroso ed empatico è stato qualcosa di pazzesco, difficile da descrivere, ha superato ogni nostra aspettativa. Il disco permette di entrare dentro quella magia e capire cosa possono scatenare 1000 musicisti”.



Tracklist di “That’s Live – The Biggest Rock Band on Earth live in Cesena 2016”:



1 – Bitter Sweet Symphony – Verve

2 – Come Together – Beatles

3 – Gold On The Ceiling

4 – Born To Be Wild – Steppenwolf

5 – Jumpin’ Jack Flash – Rolling Stones

6 – It’s A Long Way To The Top – AC/DC

7 – C’Mon Everybody - Eddie Cochran

8 – Seven Nation Army – White Stripes

9 – BlitzKrieg Bop – Ramones

10 – Smells Like Teen Spirit – Nirvana

11 – Rebel Rebel – David Bowie

12 – Police On My Back

13 – People Have The Power

14 – Rockin’ In The Free World

15 – Song 2

16 – Medley

17 – Learn To Fly