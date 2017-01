Dopo la recente notizia dell'abbandono della SIAE da parte di Tommaso Pini (ex concorrente di "The Voice" che sarà in gara al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte), ora è il turno di Nesli, cantautore senigalliese peraltro in gara fra i "Big" a Sanremo 2017, di passare a Spoundreef per la gestione e il collecting dei propri diritti d'autore.

Nesli ha commentato:

Sono contento di questa nuova collaborazione con Soundreef, società giovane e competitiva che offre un’alternativa valida per la raccolta e la rendicontazione dei diritti. Soundreef è un’azienda che ho trovato da subito estremamente stimolante per un cantautore come me, con lo sguardo sempre proiettato verso il futuro. Questo è l’inizio non è la fine.

Dal canto suo Davide D’Atri, fondatore e amministratore delegato di Soundreef, ha detto: