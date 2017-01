Chi ha suonato il piano nel pezzo del Duca Bianco "Oh! You Pretty Things" (tratto da "Hunky Dory" del 1971)? E' una domanda che per parecchio tempo è rimasta senza una risposta - o meglio, non era una domanda che esattamente tormentava i fan e gli appassionati.

Ad ogni modo, ora l'ex tastierista degli Yes Rick Wakeman, in un'intervista rilasciata a Danny Baker sulle frequenze di BBC Radio 5 Live, ha svelato di essere stato proprio lui a suonare in quella canzone. Era già noto che Wakeman avesse prestato la propria opera nei due pezzi "Changes" e "Life On Mars?" del medesimo LP, ma ora ha spiegato a proposito di "Oh! You Pretty Things":

Sono io a suonare. David voleva una cosa molto semplice, ma se ricordo bene continuava a modificare quel piccolo riff. Lui ha inciso qualche piccola parte e io il resto. L'inizio è il suo.

In occasione del compleanno di Bowie, peraltro, Wakeman ha condiviso - come omaggio all'artista scomparso nel 2016, una sua versione al piano di "Space Oddity" (peraltro contenuta nell'album "Piano Portraits"):