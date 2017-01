Come già riportato da Rockol, in seguito alla rottura con Live Nation del rocker di Zocca Vasco Rossi, la vendita dei biglietti per il Modena Park 2017 viene gestita dalla società bolognese Best Union, tramite il circuito Viva Ticket.

Nella mattina del 17 gennaio, con una conferenza stampa dedicata presso la sede milanese della SIAE, sono state comunicate le date di inizio della prevendita.

Questi i dettagli: i biglietti per l'evento Modena Park 2017 saranno in commercio a partire dal 27 gennaio, alle ore 10:00. Ogni acquirente potrà effettuare solo due transazioni di acquisto, ognuna da sei biglietti al massimo. Per velocizzare gli acquisti, è possibile registrarsi anticipatamente - dalle ore 10:00 del 20 gennaio - al sito vivaticket.vascomodena.it

E' prevista una prevendita esclusiva per gli iscritti al fan club ufficiale di Vasco, con area speciale dedicata in vivaticket.vascomodena.it ; qui dal 24 gennaio alle 10:00 fino al 26 gennaio (sempre alle 10:00) si potranno comprare biglietti in anteprima.

I prezzi dei tagliandi non sono ancora stati resi noti.