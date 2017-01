Il presidente della Società Italiana Autori ed Editori Filippo Sugar, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato di aver ricevuto da Soundreef - la società di collecting privata entrata nel mercato italiano del diritto d'autore in alternativa alla SIAE - la "richiesta di raccogliere per loro i diritti sul territorio": la ragione sarebbe da rintracciare dalla ripartizione dei diritti d'autore di alcune opere associabili ad alcuni degli artisti di punta della scuderia di Davide D'Atri, come per esempio Fedez o Fabio Rovazzi. Canzoni come "Andiamo a comandare" e "Vorrei ma non posto" "sono state scritte da tante mani", spiega Sugar: "La maggioranza di quegli autori non è mai uscita [da SIAE]".