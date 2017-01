Con i Subsonica in pausa dallo scorso settembre, i vari membri del gruppo torinese si stanno dedicando ad altri progetti paralleli alla band: Samuel sta per pubblicare il suo primo album solista e a febbraio lo vedremo sul palco dell'Ariston, in gara tra i "big" al Festival di Sanremo 2017; Boosta è entrato a far parte del cast di Amici come professore di canto e ha da poco pubblicato l'album solista "La stanza intelligente"; il bassista Luca Vicini ha ricominciato a scrivere canzoni per altri interpreti, partecipando pure ad un camp di scrittura creativa organizzato da Warner. Max Casacci e Ninja, infine, dopo due anni di dj set che li hanno visti protagonisti dietro la console, esplorando il mondo delle pulsazioni a bassa frequenza, stanno invece per pubblicare un album congiunto per il progetto Demonology HiFi. Il disco, intitolato "Inner vox", uscirà il prossimo 20 gennaio per Sony Music - etichetta alla quale l'intera band è approdata lo scorso giugno, dopo l'abbandono di Universal - ed è stato anticipato dal singolo "Totem".





Con "Inner vox", Massimiliano Casacci ed Enrico Matta riprendono l'esplorazione delle pulsazioni a bassa frequenza, ma lo fanno lavorando su brani e sulle strutture con la cura con cui si realizzano le canzoni. E infatti questo disco è un disco di canzoni caratterizzate da una grande ricerca sonora, per lo più indirizzato verso il mondo dell'elettronica e dei club. Anche gli ospiti delle 11 tracce provengono da quel mondo: come Cosmo, che a detta dei due membri del gruppo torinese "rappresenta, probabilmente, il 'next level' della sintesi che i Subsonica hanno fatto tra canzone ed elettronica". Tra gli altri musicisti coinvolti ci sono anche Birthh (una diciannovenne fiorentina che incide per l'etichetta statunitense WWNBB: a marzo è uscito l'album "Born in the woods"), Niagara, Populous e Bunna degli Africa Unite. "I miei nemici" contiene la registrazione della lettura di un passo del Libro dei Salmi in diretta su Radio Maria, che infatti compare tra i crediti.Di seguito, tracklist e copertina di "Inner vox":"On the sidewalks of my soul" (con Bunna)"Randon Gargoyle""False step""Fino al giorno in cui" (con Cosmo)"Neverending" (con Niagara)"Totem""Line" (con Birthh)"Realismo mágico" (con Populous)"Club puritate""I miei nemici" (con Radio Maria)"Funeral party"