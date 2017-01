"Fan infuriati sui social", si legge in giro a proposito della situazione riguardante la vendita dei biglietti del primo concerto romano degli U2 (15 luglio, Stadio Olimpico - nel frattempo è stata annunciata una seconda data). Ma al di là delle semplificazioni giornalistiche, come sono andate in effetti le cose? Ecco cosa spiega Ticketone in un comunicato ufficiale, che riportiamo integralmente qui di seguito.



U2 STADIO OLIMPICO 15/07/2017 - SOLD OUT IN POCHI MINUTI

Venduti a 18.000 fan oltre 52.000 biglietti



TicketOne comunica che alle 12.30 sono stati venduti tutti i biglietti a disposizione per l’attesissimo concerto degli U2 del 15 luglio.

Dopo aver monitorato le vendite durante la fase di prevendita riservata agli iscritti al fan club U2.com, l’azione di TicketOne a contrasto del problema del secondary market è proseguita anche questa mattina durante la fase di vendita al pubblico generale:

1 - I biglietti venduti durante le due fasi di vendita sono stati assegnati a circa 18.000 differenti acquirenti e per la maggior parte spediti ad altrettanti indirizzi di spedizione

2 - Il 92% degli ordini prevede infatti la consegna via corriere con ricevuta di ritiro con una ripartizione bilanciata in tutte le 107 provincie italiane. Il 15% degli acquisti è stato effettuato da clienti stranieri suddivisi in 75 paesi

3 - Ogni cliente ha acquistato una media di 2,9 biglietti.

4 - La scelta di vendere i biglietti via internet continua a dimostrarsi il modo più idoneo per monitorare e tracciare con precisione gli acquisti: nel caso di vendita presso i punti vendita si perderebbe la traccia precisa dell’acquirente e a poco varrebbe richiedere nell’eventualità un nome che potrebbe essere fittizio o comunque non riscontrabile.

5 - Anche durante la vendita odierna non è stata rilevata la presenza di software automatici di acquisto (cosidetti bots): la velocità nel sold out va attribuita alla presenza di una fortissima richiesta da parte dei fan ed alla capacità dei sistemi TicketOne di servire numerosissimi Clienti in contemporanea.

5 - Anche in data odierna sono stati individuati alcuni ordini che seppur effettuati da soggetti diversi, potrebbero essere riconducibili a clienti che avevano già acquistato in precedenza, pertanto TicketOne ha provveduto a cancellare circa 200 ordini ‘sospetti’ e 600 biglietti che sarebbero potuti finire su siti di secondary market sono stati prontamente ricollocati in vendita.

TicketOne conferma che sono in corso acquisti di biglietti a campione sui siti di secodary market con l’intento di individuare i soggetti che hanno convogliato i biglietti su tali canali. Poiché le condizioni generali di vendita di TicketOne vietano a chiunque sia in possesso di un biglietto per l'ingresso di offrirlo in vendita attraverso piattaforme/siti on line, TicketOne potrà procedere alla successiva cancellazione della transazione di acquisto effettuate rendendo di fatto inutile il tentativo speculativo messo in atto da tali soggetti.



TicketOne invita i fan e tutti gli appassionati della musica live a non acquistare i biglietti da siti di secondary market, tra l’altro i biglietti potrebbero essere anche falsi o non validi per l’ingresso.



Al termine delle attività di pulizia e chiusura, i dati finali di dettaglio verranno assoggettati alle verifiche già annunciate da parte di primaria società di auditing.

E’ annunciata nel frattempo una seconda data per il giorno 16 luglio 2017 sempre allo Stadio Olimpico di Roma.

I biglietti per il secondo concerto saranno in vendita dalle 10:00 di lunedì 23 gennaio. Gli iscritti al fan club ufficiale potranno come sempre accedere ad una prevendita anticipata, dalle 9:00 di mercoledì 18 gennaio alle 17:00 di venerdì 20 gennaio.