Per realizzare questa lista abbiamo chiesto la consulenza di Maurilio Giordana, curatore del blog My Way http://my-way-online.blogspot.it/ in cui si occupa esclusivamente di cover. Gli abbiamo chiesto quali siano, a suo avviso, le dieci cover italiane più curiose e improbabili di sempre. Anche con la collaborazione degli amici di un altro blog con il quale collabora http://megliodelloriginale.blogspot.it/, Maurilio Giordana ha scelto quelle che seguono. Buon divertimento...