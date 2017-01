Come riporta Dagospia, Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia e direttore del quotidiano La Croce, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha parlato ancora una volta di unioni civili:

"L'unica rivendicazione di Renzi che rimane in piedi è quella delle unioni civili. La madre di tutte le riforme è stata bocciata dal referendum, l'italicum non lo vogliono più, il jobs act può essere smantellato per via referendaria. Alla fine a Renzi rimane solo da dire che ha fatto le unioni civili. Se tutto quello che ha fatto in una legislatura è aver fatto contente 1000 coppie, quando ci sono cinque milioni di persone sotto alla soglia di povertà, e per loro non ha fatto un cazzo, non si deve meravigliare se perde di 20 punti il referendum. Gentiloni è scappato dall'ospedale per andare di corsa a mettere il timbrino sulle unioni civili...Questa è tutta fuffa per coprire una incapacità di governo sulle emergenze nazionali che è clamorosa".