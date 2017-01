Forse non tutti sanno che…il terzo lunedì di gennaio è il giorno più triste dell’anno. O, come più corretto definirlo, visto che ha ‘natali’ britannici, ‘Blue Monday’. Quest’anno cade proprio oggi. Come riportato da Corriere.it, l’origine di questa celebrazione è da ricercarsi in un’equazione matematica messa a punto una decina d’anni fa dallo psicologo inglese Cliff Arnall che spiegherebbe il perché di questa deprimente giornata mettendo insieme condizioni metereologiche sfavorevoli, le giornate corte, i festeggiamenti natalizi ormai alle spalle, i sensi di colpa per aver speso troppi soldi durante le vacanze o mangiato troppo e infine, il lavoro, che è ricominciato freneticamente. In Gran Bretagna pare che in questa giornata aumenti il numero di assenze dal lavoro.



I consigli per sopravvivere al ‘Blue Monday’: in primis, dedicarsi allo sport che stimola la produzione di endorfine fondamentali per il benessere psicofisico. L’esatto contrario del ‘Blue Monday’, ovvero il giorno più felice dell’anno, gli stessi analisti lo fanno cadere intorno al solstizio d’estate, fra il 21 e il 24 di giugno.