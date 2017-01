E' disponibile, in preordine, il nuovo album dei 2Cellos che si chiamerà "Score" e uscirà ufficialmente il prossimo 17 marzo. Il duo strumentale questa volta affronta il grande repertorio delle colonne sonore cinematografiche e ha dichiarato:

Amiamo la musica per il cinema! In questo album abbiamo raccolto alcuni dei brani che più ci piacciono tra i nostri compositori di colonne sonore preferiti. Avere l’opportunità di arrangiarli per violoncello e lavorare con la prestigiosa London Symphony Orchestra è stato un sogno che si è avverato.

Questa è la copertina di "Score":

Di seguito, invece, la tracklist:

1. Game of Thrones Medley (Game of Thrones)

2. May it Be (Lord of the Rings)

3. For the Love of a Princess (Braveheart)

4. Love Story (Love Story)

5. Cinema Paradiso (Cinema Paradiso)

6. Moon River (Breakfast at Tiffany’s)

7. Love Theme from The Godfather (The Godfather)

8. My Heart Will Go On (Titanic)

9. Rain Man Theme (Rain Man)

10. Cavatina (Deer Hunter)

11. Malena (Malena)

12. Schindler’s List Main Theme (Schindler’s List)

13. Titles from Chariots of Fire (Chariots of Fire)

14. Now We are Free (Gladiator)

Ricordiamo che i 2Cellos saranno a Milano, per una data unica, a fine marzo.