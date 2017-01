I più la ricordano come la voce che ha colmato la distanza che separava il rhythm and blues dal rock and roll, ma Etta James in realtà è stata molto di più: interprete sopraffina, co-autrice (in calce alla partitura di "I'd Rather Go Blind" c'è anche la sua firma) e donna dello spettacolo ante-litteram, Miss Peaches - come si era soliti chiamarla - ha attraversato mezzo secolo di storia della canzone americana da assoluta protagonista, nonostante gli inevitabili alti e bassi di una carriera così lunga dovuti per lo più a gravi problemi personali legati all'abuso di sostanze stupefacenti.

A cinque anni dalla sua morte, avvenuta il 20 gennaio del 2012, solo cinque giorni prima di quello che sarebbe stato il suo settantaquattresimo compleanno, vogliamo ricordarla proponendo una selezione dei suoi brani più famosi. Buon ascolto!

(continua)