Il re dell'EDM e della dusbstep, Skrillex, è tornato con la sua vecchia band emo, i From First to Last per incidere un brano inedito - condiviso poi online. Si tratta della canzone intitolata "Make War", pubblicata in occasione del ventinovesimo compleanno dell'artista.

Skrillex aveva lascisato la band (dedita al sottogenere emo definito screamo) nel 2007 per dedicarsi a una carriera solista; all'epoca si faceva chiamare col suo vero nome, Sonny Moore.

La nuova canzone è stata co-prodotta da Skrillex, che ha anche partecipato alla scrittura. I From First To Last, dopo una pausa fra il 2010 e il 2013, sono rimasti sempre in pista e hanno sei album all'attivo (l'ultimo del 2015).

Ora resta da stabilire se la nuova collaborazione con Skrillex è un classico "toccata e fuga" o se si evolverà in un progetto più solido.