Dieci anni fa, il 25 dicembre 2006, moriva, all’età di 73 anni, James Brown. E’ stato uno dei grandi della musica e ha influenzato generazioni di artisti a partire da Michael Jackson e Prince per arrivare fino a Bruno Mars. Una volta il chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards ebbe a dire che “Esibirci dopo James Brown è stato il più grande errore della nostra carriera”. Si riferiva a quella volta, il 29 ottobre 1964, quando gli Stones chiusero il T.A.M.I. Show, a Santa Monica, dopo James Brown. Perché, come recita l’adagio, ‘nessuno si esibisce dopo James Brown. Nessuno.” Anche Mick Jagger, non proprio la persona più modesta del pianeta Terra ha detto: “La sua musica è incredibilmente importante: ho imparato molto da lui, dal modo in cui si lavorava il pubblico: lo ammirerò sempre per quanto ha fatto.” Precursore del ‘moonwalking’, ballerino senza eguali. Qui sotto potete vederlo nei panni dell’istruttore di danza e nella leggendaria esibizione al T.A.M.I. Show. Se fino ad oggi non li avete mai visti, vi siete persi qualcosa. Buona visione.