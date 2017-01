Billy Corgan non si tira mai indietro quando c’è da esprimere un’opinione, che si parli di musica oppure di politica. In passato aveva parlato positivamente del neo Presidente Donald Trump e denigrato l'ex candidato democratico Bernie Sanders, aveva anche paragonato i "guerrieri della giustizia sociale" al Ku Klux Klan. Il frontman degli Smashing Pumpkins ha recentemente iniziato le riprese di una nuova serie, ‘Thirty days’, che vuole essere "un viaggio per vedere se la cultura americana che ho conosciuto esiste ancora". Corgan esprime periodicamente il suo pensiero sui 97.9 al ‘The Loop’s Mancow Morning Show’ mentre è in viaggio. Nel suo ultimo intervento ha affrontato il tema dell'aumento delle cosiddette "notizie false" su Donald Trump.



Parlando con Mancow Corgan ha ribadito che secondo lui i principali media hanno totalmente perso il contatto con la classe operaia americana. Ha detto: "Penso che sia un momento importante e sto cercando di documentarlo come artista. Se devo credere a quello che ho letto sui media, non sono davvero in contatto con il mondo in cui sono cresciuto. Lì c’è un divario".



Ha anche dato il suo parere sulle accuse fatte a Trump di avere pagato prostitute russe per compiere atti sessuali in una stanza d'albergo: "Odio avere il punto di vista più ovvio: se hai 10 miliardi di dollari, non ingaggi delle prostitute".