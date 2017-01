E’ uscito il disco di Teresa De Sio ”Teresa canta Pino”, omaggio della cantautrice napoletana al suo illustre concittadino Pino Daniele.



Nell’intervista rilasciata a TgCom24 la De Sio ha spiegato che "Volevo mostrare come la musica di Pino è viva, perché lui è un classico e sopravvive a tutte le interpretazioni.. anche alla mia". Ricorda poi che scrisse la canzone “Nanninella” per il suo album del 1980 “Sulla terra sulla luna”.



Quando le viene chiesto qual è il suo più bel ricordo di Pino Daniele risponde: “Quando abbiamo fatto gli ultimi cinque concerti insieme a Napoli (al PalaPartenope nel 2014) e lui mi chiamava sul palco, mi accoglieva sempre con enormi e bellissimi sorrisi con i quali io me lo voglio ricordare per sempre.”