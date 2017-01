Lifetime ha rivelato che, oltre a produrre la serie tv ”Urban myths” in onda su Sky Arts, ha in programma di girare un biopic sulla vita di Michael Jackson.



Il film per ora ha come titolo provvisorio ‘Searching for Neverland’ e sarà incentrato sugli ultimi anni di vita del Re del Pop raccontato dal punto di vista di due delle sue guardie del corpo personali, Bill Whitfield e Javon Beard.



The Wrap riporta che Navi, colui che si è autoproclamato il più grande sosia di Michael Jackson, farà nel film il suo debutto come attore, mentre il veterinario di ‘The Walking Dead’ Chad L. Coleman interpreterà la parte di Whitfield.



Nel libro pubblicato nel 2014, ‘Remember the time: protecting Michael Jackson in his final days’, Whitfield e Beard hanno raccontato la loro esperienza alle dipendenze di Jackson.



Anche la Warner Bros. sta sviluppando una sua serie sulle ultime settimane di vita di Jackson sulla base del libro di Tavis Smiley ‘Before You Judge Me: The Triumph and Tragedy of Michael Jackson’s Last Days’



La figlia di Michael, Paris Jackson, ha decisamente disapprovato la puntata di ‘Urban myths’ dedicata al padre (interpretato da Joseph Fiennes), bollandola come una “palese mancanza di rispetto” e affidando al proprio profilo Twitter la sua rabbia: “Sono veramente offesa e sono sicura che come me lo sono molte altre persone. Mi viene voglia di vomitare”. Al momento non ha ancora espresso il proprio pensiero sul biopic ‘Searching for Neverland’.





@TheMJCast it angers me to see how obviously intentional it was for them to be this insulting, not just towards my father, but my godmother liz as well — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) January 11, 2017