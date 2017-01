Laurie Anderson ha rilasciato al Guardian una lunga intervista per la rubrica ‘Lunch with…’ nella quale ha parlato a tutto campo di molti temi, dalla politica alla religione passando per la musica e non si è sottratta a una domanda sul marito Lou Reed, scomparso il 27 ottobre 2013.

Quando il giornalista chiede alla Anderson che non è sorpreso dal fatto che lei parli di Reed al tempo presente, risponde: "Lou è la persona più bella che abbia mai incontrato, penso sempre a lui e per me è una continua fonte di ispirazione. Mi manca enormemente, ma non c'è motivo di essere triste. Lo vedo continuamente, lui è sempre qui, una presenza davvero potente. Penso che molte altre persone la pensano allo stesso modo, perché aveva una personalità molto forte. Mi piacerebbe sapere quello che avrebbe avuto da dire su Trump."

Ha anche detto di non sentirsi una vedova: "So di essere una vedova, ma non è la mia identità. Non era la mia identità essere marito e moglie, anche se lo eravamo. Mi sono sempre pensata come partner."