L’attore Ewan McGregor, in un’intervista rilasciata al Guardian per parlare della prossima uscita di ”T2: Trainspotting”, il sequel dell’epocale pellicola diretta da Danny Boyle nel 1996, di cui lui fu il protagonista, ha parlato anche degli Oasis.



Ha citato più di una volta la band dei fratelli Gallagher, dapprima dice: “’Trainspotting’ fu la trasposizione cinematografica del mondo degli Oasis, una cosa piuttosto sorprendente".



In un altro passo della intervista si è detto entusiasta della visione di ”Supersonic”, il documentario sugli Oasis uscito nel novembre scorso: “Mi ha veramente ucciso guardare quel film, volevo davvero tornare indietro nel tempo. Essere nuovamente là ai bei tempi, essere ancora parte di quello che sono stati per me gli anni novanta. Ricordo di aver visto i Radiohead a Cork in un prato, subito dopo l’uscita di ‘Trainspotting’ e sentirmi parte del tutto...Ho veramente amato quel documentario. L’ho amato e odiato. Perché mi ha fatto sentire molto triste e molto felice allo stesso tempo."