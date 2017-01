Pare che Victoria Beckham abbia fermato il reunion tour delle Spice Girls impedendo al gruppo di presentare sul palco le loro vecchie canzoni. La Posh, che non è coinvolta nella riunione, si dice che abbia chiesto ai suoi avvocati di dissuadere Mel B, Emma Bunton e Geri Horner dall’eseguire i classici del gruppo.



Secondo il Sun, una fonte ha detto: "Le ragazze sono distrutte. Si tratta di un modo molto triste per chiudere le cose...Victoria era una parte importante della loro vita e ora lei usa gli avvocati per bloccare il loro ritorno.Victoria è orgogliosa della sua storia con le Spice Girls, ma questo modo di agire fa intendere che vuole tagliare tutti i legami con il gruppo che ha trasformato la sua vita. Intraprendere vie legali è un modo molto triste per finire dopo tutto quello che hanno passato insieme".



Si dice che Victoria Beckham sia "preoccupato" che l'esecuzione delle vecchie canzoni insieme a nuove composizioni potrebbe "danneggiare" l'eredità del gruppo.