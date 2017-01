Qualche mese fa ho scritto queste "istruzioni per l'uso dei concorsi musicali".

Da oggi, alla luce del fatto che sono sempre numerose le richieste che ci arrivano affinché informiamo dell'esistenza di concorsi musicali in Italia, su Rockol daremo notizia solo dei concorsi che possano dimostrare di corrispondere a certe specifiche rigorose.

In sintesi, per non farla lunga:

- nel bando dovranno essere indicati i nomi dei giurati;

- nel caso fra i premi sia previsto un contratto (di qualsiasi genere), il contratto dovrà essere accluso al regolamento per poter essere consultato prima di iscriversi;

- le votazioni da parte dei giurati dovranno essere palesi, e potranno essere pubblicate, a concorso concluso, per dare conto nel dettaglio di come è stata assegnata la vittoria (cioè chi ha votato chi, per essere più semplici).

Questa piccola, ma mi auguro significativa presa di posizione in difesa di tanti aspiranti artisti, è condivisa anche da Allmusicitalia, e ci auguriamo che raccolga l'adesione di altre testate musicali (e non) e di altri colleghi.

(Franco Zanetti)