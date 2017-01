Si è conclusa questa sera al Forum di Assago, a Milano, la tranche di date invernali italiane dei Green Day: Billie Joe Armstrong e soci torneranno a visitare il nostro Paese nel corso della prossima estate, con due nuovi appuntamenti del "Revolution Radio Tour", il 14 giugno in Piazza Napoleone, a Lucca, per l'apertura del Lucca Summer Festival e il giorno successivo all'Autodromo Nazionale di Monza per la prima giornata dell'iDay Festival.

Ecco la scaletta eseguita dal trio pop punk californiano questa sera nel capoluogo lombardo:

Know Your Enemy

Bang Bang

Revolution Radio

Holiday

Letterbomb

Boulevard of Broken Dreams

Longview

Youngblood

2000 Light Years Away

Hitchin' a Ride

When I Come Around

Christie Road

Burnout

Scattered

Minority

Are We the Waiting

St. Jimmy

Knowledge

She

King for a Day

Shout / (I Can't Get No) Satisfaction / Hey Jude

Still Breathing

Forever Now



BIS

American Idiot

Jesus of Suburbia



BIS2

Ordinary World

Good Riddance (Time of Your Life)



Guarda la fotogallery del concerto