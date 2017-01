La British Phonographic Industry ha reso noti oggi i nominati ai prossimi Brit Awards, equivalente britannico dei Grammy Awards la cui serata conclusiva si terrà il prossimo 22 febbraio alla O2 Arena di Londra: a raccogliere il maggior numero di nomination è Skepta, in lizza in tre categoria (tra le quali quella per il "miglior album dell'anno, con "Konnichiwa"), seguito da David Bowie, citato nelle sezioni "Miglior album dell'anno" (per "Blackstar") e "Miglior artista britannico dell'album"). Una nomination postuma è stata raccolta anche da Leonard Cohen, in gara nella categoria "Miglior artista solista internazionale". Ecco, di seguito, l'elenco completo delle nomination:

BRITISH MALE SOLO ARTIST

Craig David

David Bowie

Kano

Michael Kiwanuka

Skepta

BRITISH FEMALE SOLO ARTIST

Anohni

Ellie Goulding

Emeli Sandé

Lianne La Havas

Nao

BRITISH GROUP

The 1975

Bastille

Biffy Clyro

Little Mix

Radiohead

BRITISH BREAKTHROUGH ACT

Anne-Marie

Blossoms

Rag’n’Bone Man

Skepta

Stormzy

CRITICS’ CHOICE

Winner – Rag’n’Bone Man

Anne-Marie

Dua Lipa

BRITISH SINGLE

Alan Walker – ‘Faded’

Calum Scott – ‘Dancing On My Own’

Calvin Harris feat. Rihanna – ‘This Is What You Came For’

Clean Bandit feat. Louisa Johnson – ‘Tears’

Coldplay – ‘Hymn For The Weekend’

James Arthur – ‘Say You Won’t Let Go’

Jonas Blue & Dakota – ‘Fast Car’

Little Mix – ‘Shout Out To My Ex’

Tinie Tempah feat. Zara Larsson – ‘Girls Like’

Zayn – ‘Pillowtalk’

MASTERCARD BRITISH ALBUM OF THE YEAR

The 1975 – ‘I Like It When You Sleep For You Are Beautiful Yet So Unaware Of It’

David Bowie – ‘Blackstar’

Kano – ‘Made In the Manor’

Michael Kiwanuka – ‘Love & Hate’

Skepta – ‘Konnichiwa’

BRITISH ARTIST VIDEO OF THE YEAR

Adele – ‘Send My Love (To Your New Lover)’

Calvin Harris feat. Rihanna – ‘This Is What You Came For’

Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie – ‘Rockabye’

Coldplay – ‘Hymn For The Weekend’

James Arthur – ‘Say You Won’t Let Go’

Jonas Blue & Dakota – ‘Fast Car’

Little Mix feat. Sean Paul – ‘Hair’

One Direction – ‘History’

Tinie Tempah feat. Zara Larsson – ‘Girls Like’

Zayn – ‘Pillowtalk’

INTERNATIONAL MALE SOLO ARTIST

Bon Iver

Bruno Mars

Drake

Leonard Cohen

The Weeknd

INTERNATIONAL FEMALE SOLO ARTIST

Beyoncé

Christine and the Queens

Rihanna

Sia

Solange

INTERNATIONAL GROUP

A Tribe Called Quest

Drake & Future

Kings of Leon

Nick Cave & the Bad Seeds

Twenty One Pilots