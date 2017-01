Si avvicina la data d'inizio della sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana, e i protagonisti - o quelli che tali vorrebbero essere - iniziano a far parlare i media. E nelle ultime ore, a tenere banco, sono stati gli abiti di quelle che saranno (o, appunto, vorrebbero essere, anche solo tangenzialmente) le star al femminile del prossimo Festival di Sanremo. O la mancanza degli stessi.

Naike Rivelli, dal suo canale Instagram, si è offerta al direttore artistico Carlo Conti per uno strip tease sul palco del Teatro Ariston. Ovviamente a costo zero, in modo da attenersi alla linea di austerità inaugurata dalla co-conduttrice Maria De Filippi:

Dal canto suo, la presentatrice che si dividerà con Conti il compito di guidare la prossima edizione della competizione canora ha respinto al mittente la proposta di Givenchy, maison che curerà il suo look per le prossime serata all'Ariston: la casa di moda aveva proposto alla De Filippi ben venti mise da alternare tra un cambio palco e l'altro, ma lei - come riferisce Repubblica - ha preferito accorciare il guardaroba, concordando solo cinque cambi d'abito nel corso di tutta la manifestazione.