Per quello che vale, Jonathan Barnbrook - il grafico che ha curato l'artwork di "Blackstar", l'ultimo album consegnato agli annali dal compianto Thin White Duke - ha rivelato che David Bowie, se non si fosse trovato a fare i conti con la malattia che l'ha ucciso il 10 gennaio 2016, avrebbe potuto prendere in considerazione l'idea di tornare a suonare dal vivo. Intervistato dall'NME a margine delle celebrazioni tenute la settimana scorsa per celebrare quello che sarebbe stato il settantesimo compleanno del cantante, Barnbrook ha raccontato di un colloquio avuto con Bowie poco prima di lavorare alle grafiche di quello che sarebbe poi diventato il suo testamento artistico:

" (...) L'ho incontrato a giugno [otto mesi prima della morte], non sapevo che fosse malato. Era così pieno di energia, così positivo. Come sempre, gli ho chiesto: 'Credi di andare in tour?'. Lui in prima battuta rispose: 'Non sono molto un performer, non trovi?'. Lo incalzai: 'Ma questo album è molto intimo: potresti fare dei piccoli concerti...'. Allora mi disse: 'Oh, certo, potrei farlo, probabilmente'. Chissà, forse avrebbe potuto portare dal vivo le canzoni di 'Blackstar'"

David Bowie smise di esibirsi dal vivo dopo essere stato colpito da un attacco di cuore durante il tour di "Reality", nel 2004: da allora, il Duca Bianco centellinò le sue apparizioni sui palchi limitandosi a ospitate a eventi dal vivo di Arcade Fire, David Gilmour e Alicia Keys.

Riguardo ai "messaggi segreti" inseriti nell'artwork di "Blackstar", Barnbrook ha ammesso di avere agito di propria iniziativa, lasciando il suo committente all'oscuro di tutto: