Dopo tre anni lontano dai riflettori in seguito alla tragica scomparsa di suo figlio Arthur, il già leader dei Birthday Party è tornato in azione dal vivo coi Bad Seeds: Nick Cave si è infatti esibito ieri presso il Derwent Entertainment Centre di Hobart, nella natia Australia, in un concerto che l'ha visto snocciolare alla platea ventitré brani, buona parte dei quali - quelli inclusi nella più recente prova in studio, "Skeleton Tree" - al debutto dal vivo. Non sono mancati, tuttavia, incursioni nel repertorio con classici come "Tupelo", "The Weeping Song" e "The Mercy Seat".

Ecco i video e la scaletta della serata:



Ecco i brani eseguiti da Nick Cave e i Bad Seeds a Hobart il 13 gennaio 2017:

Jesus Alone (debutto dal vivo)

Tupelo

Red Right Hand

Mermaids

From Her To Eternity

The Weeping Song

Higgs Boson Blues

Girl In Amber (debutto dal vivo)

Anthrocene (debutto dal vivo)

Magneto (debutto dal vivo)

People Ain’t No Good

Jubilee Street

Jack the Ripper

The Mercy Seat

Distant Sky (debutto dal vivo)

Skeleton Tree (debutto dal vivo)

Bis:

I Need You (debutto dal vivo)

Papa Won’t Leave You, Henry

Nobody’s Baby Now

Into My Arms

The Ship Song

Stagger Lee

Push the Sky Away

L'artista resterà in tour in Australia fino al prossimo 31 gennaio: successivamente Cave inaugurerà da New York, il prossimo 26 maggio, la tranche americana del suo tour, che si concluderà a Los Angeles dopo diciannove tappe il 29 giugno 2017. Al momento si attende l'annuncio delle date europee della tournée in supporto a "Skeleton Tree".