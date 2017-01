Mai dire mai, riguardo ai riavvicinamenti impossibili: se il 2016 ha regalato agli appassionati il ritorno di fiamma tra Axl Rose, Slash e Duff McKagan, il 2017 potrebbe riservare agli amanti del rock il ritorno degli Smashing Pumpkins.

Che Billy Corgan stia cercando di rimettere insieme la line-up originale della band con la quale diventò un'icona dell'alt rock anni Novanta non è una novità, e la rinconciliazione dello scorso agosto con la bassista D'arcy Wretzky - l'unica a non essere tornata in azione con il frontman, neppure episodicamente, dopo l'implosione della band - pareva aver abbattuto l'ultima barriera prima del ritorno in attività. Di notizie in merito, tuttavia, da allora non se ne erano registrate: circa un mese dopo Corgan tornò sull'argomento con un video-post sulla sua pagina personale di Facebook, spiegando di avere pronto un disco solista realizzato con Rick Rubin e riferendosi solo genericamente a un eventuale ritorno in attività con la formazione storica.

Presto, tuttavia, le cose potrebbero cambiare. Intervistato dall'emittente radiofonica 99.7 WLUP, il compositore e frontman, alla domanda postagli dal conduttore Mancow Muller circa la reunion degli Smashing Pumpkins è stato piuttosto incoraggiante, rispondendo:

"Ho appena parlato con James [Iha, il chitarrista] e le cose si stanno mettendo bene per tornare a suonare insieme. Ne stiamo parlando... Vedremo. Da parte nostra c'è voglia di suonare, ma il mondo è cambiato da quando abbiamo smesso. Le reunion sono sempre strane, perché ognuno ci arriva con le proprie aspettative. Per quanto mi riguarda, se la faremo, credo che l'obbiettivo sia rendere felice il pubblico, non cercare di contrastare la tendenza di ciò che la gente vuole ascoltare i circostanze simili. Anche perché, al riguardo, il mio interesse è davvero molto limitato..."

Corgan, ovviamente, si è guardato bene dal chiarire la sua affermazione, lasciandola in sospeso. Non è detto, quindi, che il cenno al suo ex socio possa riguardare un progetto esterno ai Pumpkins, che tuttavia - nel 2018 - festeggeranno i trent'anni dalla formazione.