Flea e Anthony sono amici da sempre. E sono pazzi da ancora prima. Il loro passatempo preferito, quando frequentavano la Fairfax High School di Los Angeles era arrampicarsi sul tetto di un loro vicino di casa e poi gettarsi nella sua piscina, quando ovviamente era assente. Solo che la piscina non era perfettamente in asse e il tuffo presentava ogni volta dei problemi e la necessita` di avere molta fortuna. Quella che un giorno Anthony Kiedis scopri` di non avere. Sali` sul tetto e si butto` come aveva sempre fatto, ma sbaglio` mira e atterro` fuori dall’acqua e sul duro cemento. Rischio` di rimanere paralizzato, ma riusci` a cavarsela, segno che forse, contrariamente a cio` che ho detto prima, di fortuna ne aveva avuta, eccome.

Quando fu il momento di provinare John Frusciante, Flea e Anthony si guardarono e pensarono la stessa cosa, perche´ erano amici da sempre. Ed erano pazzi da ancora prima. Prima lo fecero suonare, poi dissero che non era sufficiente. Frusciante riprese allora a suonare un altro pezzo, ma Flea e Anthony lo bloccarono. Non basta, continuavano a dire. John li guardava senza capire. Non basta saper suonare per far parte di una rock and roll band, dicevano. Bisogna avere anche altre doti. Fu allora che, secondo leggenda, Frusciante capi` e si tiro` fuori l’uccello. Flea e Anthony videro e forse, come dice la Bibbia a proposito di san Tommaso, toccarono con mano. E John Frusciante entro` a fare parte dei Red Hot Chili Peppers.

Questo aneddoto è estratto dal libro "Rock bazar - volume secondo" di Massimo Cotto, edito da Vololibero Edizioni (344 pagine, 15,30 euro)