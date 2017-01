La già leader dei No Doubt e il produttore-performer-Re Mida del pop e dell'r'n'b a stelle e strisce Pharrell Williams sono stati accusati da un autore di plagio per "Spark the Fire", brano pubblicato nel dicembre del 2014 originariamente inteso come anticipazione della terza prova in studio di Gwen Stefani, "This Is What the Truth Feels Like", poi non inserito nella tracklist del lavoro sulla lunga distanza: ad adire le vie legali è stato Richard Morrill, che accusa la coppia di star di aver scippato il ritornello del loro brano alla sua "Who’s Got My Lightah" (disponibile all'ascolto in streaming a questo indirizzo), registrata nel 1996.

Morrill, ex frontman della nu metal band L.A.P.D., sostiene di aver dato alla Stefani un demo della sua canzone nei tardi anni Novanta: per questa ragione bersaglio dell'azione legale, oltre che Pharrell e la Stefani, sono anche la Harajuku Lovers (brand di proprietà della stessa cantante) e la Interscope Records. Come riferisce Pitchfork, Morrill ha presentato nella sua istanza la richiesta di venir risarcito dell'intero ricavato dalla pubblicazione e dallo sfruttamento editoriale del brano, di essere riconosciuto ufficialemente come autore dello stesso e di venir esonerato dal pagamento delle spese legali e processuali.