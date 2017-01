Il sito americano TMZ riferisce di un'indagine aperta dal dipartimento di polizia di Los Angeles nei confronti di Robin Thicke per violenza su minori: a richiedere l'intervento delle autorità sarebbe stata l'ex moglie della voce di "Blurred Lines", Paula Patton, impegnata con il cantante in una battaglia legale per ottenere l'affidamento del figlio di sei anni nato dalla relazione dei due, interrotta nel 2014 dalla Patton per infedeltà del marito. Secondo la donna sarebbe stato proprio il figlio a confidare, ai suoi compagni di scuola, di essere stato aggredito fisicamente dal padre.

Dal canto suo il cantante, che solo a metà dello scorso mese di dicembre ha perso il padre, Alan, ha negato ogni addebito, dichiarando di essersi limitato, in rarissime occasioni, solamente a qualche "leggera sculacciata", provvedimento correttivo relativamente al quale gli ex coniugi "eravano d'accordo", durante la loro relazione. Per il momento il tribunale della città californiana non ha preso alcun provvedimento restrittivo nei confronti del cantante.