L'ad di Sony Music e Sony ATV (la società di edizioni controllata dal colosso giapponese) Michael Lynton rimetterà il proprio incarico a partire dal prossimo 2 febbraio per ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Snap Inc., la società un tempo conosciuta come Snapchat: già referente dei numeri uno di Sony/ATV Martin Bandier e Sony Music Doug Morris, Lynton affiancherà per i prossimi sei mesi Rob Stringer, che a partire dal prossimo aprile ricoprirà ufficialmente il ruolo di amministratore delegato della società.

L'avvicendamento ai vertici della multinazionale sarà gestito direttamente dal presidente e ad della Sony Corporation, Kazuo Hirai, che - oltre a dover trovare una figura chiave alla quale affidare la branca cinematografica della compagnia - potrebbe, almeno secondo gli osservatori internazionali - assumersi la responsabilità della direzione del segmento musicale del colosso a medio-lungo termine.

"Sono stati tredici anni straordinari, e per me è stato un onore lavorare con alcune delle persone più creative presenti nell'industria dell'intrattenimento", ha commentato Lynton: "Lascio questa società con un grande orgoglio per tutti i risultati conseguiti".

Il manager iniziò la propria carriera presso la Sony nel 2004, quando fu nominato ad della Sony Pictures Entertainment: nel 2012 a Lynton venne affidata la guida anche dei comparti musicali della multinazionale, la Sony Music Entertainment e la Sony/ATV Music Publishing.