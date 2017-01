La mente dei Nine Inch Nails e Atticus Ross hanno reso disponibile al pubblico - sia sotto forma di streaming che di download - la colonna sonora di "Patriots Day", il lungometraggio diretto da Peter Berg (e interpretato da - tra gli altri - Mark Wahlberg, J.K. Simmons e John Goodman) incentrato sul sanguinoso attentato che funestò l'edizione 2013 della maratona di Boston.

Ascolta qui la colonna sonora di "Patriots Day".

E' la quinta volta che i due artisti collaborano per fornire a un film un commento sonoro: Trent Reznor e Ross hanno infatti già firmato la fortunata colonna sonora di "The Social Network" del 2010 (che valse ai due un premio Oscar nella categoria "Best Original Score"), per quella di "The Girl with the Dragon Tattoo" (premiata nel 2011 con un premio Grammy nella categoria "Best Score Soundtrack"), per quella di "Gone Girl" nel 2014 e per quella di "Before the Flood" nel 2016. Entro la fine del 2017, poi, sempre Reznor e Ross realizzeranno anche la colonna sonora del nuovo documentario di Ken Burns, "Before the Flood".