Verrà presentato al pubblico a partire dal prossimo 13 febbraio il film-documetario prodotto dalla HBO "Eagles of Death Metal: Nos Amis (Our Friends)", lungometraggio diretto dal figlio di Tom Hanks Colin - noto al pubblico italiano per la presenza nel cast della serie televisiva "Fargo", ispirata all'omonimo lavoro dei fratelli Cohen del '96 - incentrato sul rapporto tra Jesse Hughes e l'altro titolare del progetto Josh Homme (presente solo in studio perché impegnato musicalmente su più fronti, compreso quello che lo vede a capo dei Queens of the Stone Age). Il film affronta, ovviamente, anche le terribili vicende che videro gli Eagles of Death Metal protagonisti - loro malgrado - a Parigi durante e dopo la strage del Bataclan avvenuta il 13 novembre del 2015: nelle ultime ore è stato reso reso disponibile un trailer del lavoro che riguarda proprio la pagina più triste nella carriera del gruppo californiano.

Nella clip - oltre alla commossa ricostruzione dei fatti del frontman della band - sono presenti anche Bono, anche lui a Parigi con gli U2 nelle stesse ore, e tra i primi ad aiutare Hughes e compagni, e lo stesso Homme, non presente la sera del 13 novembre. Il film, a detta dello stesso Hanks, affronterà anche la controversa posizione di Hughes circa la carenza di security al Bataclan la sera dell'attacco terroristico, che costò agli EODM il palco (e non solo) della sala parigina in occasione della serata di riapertura al pubblico (poi affidata dai gestori a Sting).