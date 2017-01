In concomitanza con l'arrivo nei negozi del loro nuovo album, "L'amore e la violenza", il trio guidato da Francesco Bianconi ha pubblicato in rete il videoclip ufficiale del primo singolo estratto dal disco, "Amanda Lear". Il brano, che come il titolo lascia intuire è un omaggio alla cantante, attrice e modella francese (naturalizzata italiana), così come gran parte del disco di cui fa parte (qui la recensione), vede i Baustelle abbandonare la sontuosità orchestrale del precedente "Fantasma" e recuperare sonorità synth pop.



La regia del video di "Amanda Lear" è stata curata da TO GUYS: nella clip, oltre ad alcune ballerine e al trio, compare anche un personaggio che ricorda fisicamente proprio Amanda Lear - non si tratta della vera Amanda Lear, però.