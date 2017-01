Dopo il debutto torinese dello scorso martedì e dopo la seconda data al Nelson Mandela Forum di Firenze, questa sera - venerdì 13 gennaio - il "Revolution radio tour" dei Green Day ha fatto tappa alla Unipol Arena di Bologna. Il penultimo concerto italiano della branca invernale del tour di supporto all'ultimo album della band, "Revolution radio", ha visto Billie Joe Armstrong e compagni suonare più di 25 canzoni: ecco, qui sotto, la scaletta del concerto bolognese.



"Know your enemy"

"Bang bang"

"Revolution radio"

"Holiday"

"Letterbomb"

"Boulevard of broken dreams"

"Longview"

"Youngblood"

"Hitchin' a ride"

"When I come around"

"Christie road"

"Burnout"

"Scattered"

"Minority"

"Are we the waiting"

"St. Jimmy"

"Basket case"

"She"

"King for a day"

"Shout/(I can't get no) satisfaction/Hey Jude"

"Still breathing"

"Forever now"



BIS:

"American idiot"

"Jesus of Suburbia"

"Ordinary World"

"Good riddance (Time of your life)"



L'ultimo concerto italiano della branca invernale del "Revolution radio tour" è in programma per domani sera, sabato 14 gennaio, al Mediolanum Forum di Assago. Poi, per i Green Day, sarà la volta di alcune capitali europee: nel nostro Paese torneranno a suonare la prossima estate, con due concerti in programma sul palco dell'i-Days Festival a Monza e su quello del Lucca Summer Festival.