Era nell'aria da una settimana e alla fine è successo: grazie ai due singoli pubblicati contemporaneamente lo scorso 6 gennaio il rosso cantautore di Halifax è riuscito a stabilire un record senza precedenti nella classifica relativa ai singoli più acquistati della settimana nel Regno Unito. "Shape of you" e "Castle on the hill", infatti, occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione della classifica: nessun artista era riuscito a piazzare due nuovi singoli nelle prime due posizioni della chart la stessa settimana.



Ed Sheeran ha commentato la notizia con queste parole:

"Sono veramente contento di sapere che si sono piazzate alla prima e alla seconda posizione. Entrambe le canzoni significano molto per me ed è incredibile vederle in cima alla classifica insieme, nella loro prima settimana. Non vedo l'ora di far ascoltare a tutti il resto del disco, a marzo!".



Le classifiche vengono stilate combinando tra loro i dati relativi ai download legali dai negozi digitali e quelli relativi alle riproduzioni in streaming delle canzoni. E buona parte del successo in classifica di "Shape of you" e "Castle on the hill" è dovuto proprio allo streaming: "Shape of you" ha venduto l'equivalente di 227.000 copie (137.000 derivanti dai download e le restanti 90.000 derivanti dallo streaming), mentre "Castle on the hill" ha venduto l'equivalente di 194.000 copie (120.000 derivanti dai download e le restanti 74.000 derivanti dallo streaming).



Proprio a proposito di streaming, con i suoi due nuove pezzi Ed Sheeran è riuscito a battere un altro importante record, quello del maggior numero di riproduzioni in streaming ottenuto da una canzone nel corso di una settimana: il record, fino alla scorsa settimana, era detenuto da "One dance" di Drake con 8,9 milioni di riproduzioni in streaming in sette giorni. Ma sia "Shape of you" sia "Castle on the hill" si sono spinte oltre: la prima ha totalizzato ben 13,4 milioni di riproduzioni in streaming, la seconda 11 milioni di riproduzioni.



Il nuovo album in studio di Ed Sheeran, "÷" (si legge "Divide"), raggiungerà il mercato il prossimo 3 marzo, a distanza di tre anni dall'uscita del precedente "x": negli scorsi giorni, il cantautore ne ha svelato anche la tracklist.