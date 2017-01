Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di #MEMOLIVE, concorso musicale gratuito e “trasparente” che ogni martedì dal prossimo 17 gennaio vedrà gareggiare sette artisti emergenti a serata.

Tony Vandoni in qualità di direttore artistico del locale, Alberto Pilotti proprietario del Memo, Paolo Pastorino per l'etichetta Mescal, Massimiliano Longo direttore di All Music Italia, Fabio Gallo di L’Altoparlante e Giordano Sangiorgi, patron del Mei, saranno i componenti della commissione artistica.

Durante la conferenza sono stati spiegati nel dettaglio lo svolgimento della gara e la tipologia di voto, così distribuito: il 25% dal pubblico presente in sala, il 50% dalla commissione artistica e il restante 25% tramite i like del pubblico su Facebook alla pagina dedicata al concorso. Le canzoni saranno di volta in volta pubblicate tutti i mercoledì antecedenti all’esibizione e saranno votabili fino alle ore 12 del martedì del live (è già possibile votare i primi concorrenti).

Le iscrizioni sono completamente gratuite e saranno aperte fino al mese di aprile 2017. Il regolamento è pubblico e scaricabile.

Non ci sono limiti di genere, lingua e nazionalità, il concorso è aperto a tutti, unico limite è l’età: saranno ammessi solo artisti tra i 18 e 36 anni, liberi da qualsiasi tipo di contratto.

Gli inediti si intendono non distribuiti in commercio ma sono ben accetti anche se già presenti sui social o eseguiti live.

Per qualsiasi altra informazione o per mandare il materiale richiesto senza passare dal form si rimanda all’unica mail di riferimento: memolivecontest@gmail.com.