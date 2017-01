Il primo a dare la notizia è stato il sito di gossip e intrattenimento americano Radar Online: raccogliendo le indiscrezioni di una fonte molto vicina al crooner statunitense, il sito ha riferito che Paul Anka si sarebbe esibito durante la cerimonia di insediamento del nuovo presidente Donald Trump, il prossimo 20 gennaio, sulle note di "My way".



Paul Anka è particolarmente legato a quella canzone, che non è altro che la versione in lingua inglese di "Comme d'habitude" di Claude François (che si era a sua volta ispirato ad una melodia di Jacques Revaux): a tradurre il testo dell'originale del brano del cantautore francese e ad adattarlo in lingua inglese fu, negli anni '60, proprio Paul Anka, che consegnò a Frank Sinatra - il primo interprete americano, pubblicò il singolo nel 1968 - uno dei pezzi di maggiore successo della sua carriera.



Stando a quanto confidato dalla fonte a Radar Online, Paul Anka avrebbe per l'occasione addirittura riscritto il testo di "My way" per dedicare la canzone proprio a Donald Trump, suo amico:



"Gli organizzatori della cerimonia hanno chiesto a Paul di partecipare e lui si è detto felice di farlo per un suo amico di vecchia data. Paul ha riscritto il testo proprio per Donald Trump e si esibirà durante un ballo tra Donald e la sua amata First Lady, Melania".



Poche ore dopo la pubblicazione della notizia di Radar Online, però, il 75enne crooner americano ha smentito la sua partecipazione alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli States. Sentito da un altro sito di gossip ed intrattenimento americano, TMZ, Paul Anka ha confermato che c'erano in ballo delle trattative con Trump per la sua esibizione all'evento sulle note di "My way" ma di aver poi deciso di fare un passo indietro. La motivazione? Approfittare del tempo a disposizione per trascorrere del tempo con suo figlio Ethan, che nel corso degli ultimi due anni è stato oggetto di una battaglia per l'affidamento con l'ex compagna del cantante.