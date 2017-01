Il batterista originale dei Tower of Power David Garibaldi e il bassista Marc Van Wageningen sono stati investiti da un treno ieri sera a Oakland, California. I due sono stati ricoverati in ospedale dopo l'incidente, che ha avuto luogo nei pressi del locale in cui era programmato un concerto della band. Van Wageningen ha subito un intervento chirurgico, entrambi hanno subito lesioni interne. Il concerto è stato annullato.



Garibaldi e Van Wageningen sono stati colpiti da un Amtrak sulla tratta Capitol Corridor, un portavoce della società ha detto che i due, quando è avvenuto l’incidente, erano ‘su un passaggio pedonale non consentito’. Il portavoce dei Tower of Power Jeremy Westby ha dichiarato in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della band, che "In uno sfortunato incidente questa sera, due membri del pluripremiato gruppo Tower Of Power, il batterista David Garibaldi e l’attuale bassista Marc Van Wageningen, sono stati investiti da un treno in California. Entrambi gli uomini sono in un ospedale a Oakland."



Hal Campos, direttore dello Yoshi, il locale in cui si sarebbe dovuta esibire la band, ha detto a KTVU: "Quando li ho visti erano sui lati opposti del treno. Le loro braccia e le gambe erano inerti ed erano in stato di incoscienza.” Il manager Tom Consolo ha aggiunto: "Avremo un aggiornamento sulle loro condizioni nella giornata di domani, per questa sera inviate le vostre preghiere."