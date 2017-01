I fan più appassionati sapranno che il Duca Bianco, nel 1974, si prestò a suonare il sax in un pezzo inciso dalla folk band Steeleye Span: si tratta di una cover di "To Know Him Is to Love Him", brano degli anni Cinquanta originariamente dei Teddy Bears. Il modo in cui David Bowie si fece coinvolgere in questa bizzarra avventura è divertente...

Tutto risale alla formazione del nucleo originario degli Spiders From Mars: il bassista avrebbe dovuto essere Rick Kemp, un musicista di Hull amico di Mark Ronson. Kemp, però, aveva un problema: la calvizie stava iniziando ad esigere il suo tributo e quindi non venne giudicato idoneo a livello di look - e il posto venne dato a Trevor Bolder.

Kemp, nel 1974, si unì ai folk rocker Steeleye Span, giusto in tempo per andare in studio - con Ian Anderson dei Jethro Tull come produttore - per incidere l'album "Now We Are Six". E fu proprio sua l'idea di ricontattare Bowie - con cui evidentemente aveva mantenuto rapporti e verso cui non serbava rancori per l'incidente tricologico di cui sopra. Il contributo di Bowie non è certo epocale - giusto una curiosità che probabilmente i fan della sua musica non apprezzano neppure particolarmente... il brano non è esattamente memorabile. Eccolo: