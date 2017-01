E' finalmente stata svelata la serie di brani che compongono la colonna sonora di "T2 - Trainspotting 2", l'attesissimo film di Danny Boyle. Le sorprese non mancano, a iniziare dal remix dei Prodigy di "Lust for Life", il pezzo-icona di Iggy Pop che fu in un certo senso il manifesto del primo film del 1996.

Ma troviamo anche pezzi di Queen, Clash, Wolf Alice, Young Fathers, Queen, Blondie, la mitica "Relax" dei Frankie Goes to Hollywood...

Ecco la tracklist della colonna sonora:

01 Iggy Pop: “Lust for Life (The Prodigy Remix)”

02 High Contrast: “Shotgun Mouthwash”

03 Wolf Alice: “Silk”

04 Young Fathers: “Get Up”

05 Frankie Goes to Hollywood: “Relax”

06 Underworld: “Eventually But (Spud’s Letter to Gail)” [ft. Ewen Bremner]

07 Young Fathers: “Only God Knows”

08 The Rubberbandits: “Dad’s Best Friend”

09 Blondie: “Dreaming”

10 Queen: “Radio Ga Ga”

11 Run D.M.C. vs. Jason Nevis: “It’s Like That”

12 The Clash: “(White Man) In Hammersmith Palais”

13 Young Fathers: “Rain or Shine”

14 Fat White Family: “Whitest Boy on the Beach”

15 Underworld: “Slow Slippy”

Questa, invece, la copertina dell'album che la raccoglie: