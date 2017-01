Il duo statunitense Phantogram, ospite di Triple J, si è cimentato in una cover di "Weird Fishes/Arpeggi" (da "In Rainbows") dei britannici Radiohead.

Josh Carter e Sarah Barthel non hanno mai nascosto, del resto, la loro ammirazione per la band capitanata da Thom Yorke e in una recente intervista hanno chiaramente detto che Johnny Greenwood sarebbe il loro sogno, come collaboratore.

I Phantogram hanno all'attivo tre album - l'ultimo è uscito a ottobre del 2016.