Continua il tour nei club del cantautore italiano Motta, che si arricchisce di nuove date in tutta Italia e viene aggiornato.

Ecco dunque le date, con le modifiche e le aggiunte più recenti:

LA FINE DEI VENT’ANNI IN TOUR NEI CLUB

13-gen – Riccione - Spazio Tondelli

14-gen - Foligno (PG) - Supersonic music club

21-gen – Bologna – Locomotiv SOLD OUT in prevendita

22-gen – Bologna - Locomotiv

26-gen – Pistoia H2No

27-gen - Roncade (TV) - New Age

16-feb – Palermo - Candelai

17-feb – Catania - Barbara

18-feb – Messina - Retronoveau

24-feb – Sassari - The Hor

25-feb – Cagliari - Fabrik

03-mar - Frattamaggiore (NA) - Sound music club

04-mar - Ceccano (FR) - Officine Utopia

09-mar – Lugano - Studio Foce

10-mar - Carpi (MO) - Kalinka

11-mar - Cesena - Vidia

18-mar – Roma - Monk

24-mar – Genova - Crazy Bull

25-mar - Padova - Pedro

26-mar – Siena – Teatro dei Rinnovati

31-mar – Pisa - Deposito Pontecorvo

01-apr - Milano - Alcatraz

L'esordio discografico solista di Motta - “La fine dei vent’anni” (Sugar) -è stato accolto molto bene da critica e pubblico, permettendogli anche di aggiudicarsi sia la Targa Tenco 2016 come Miglior Album d’Esordio sia il Premio Speciale PIMI 2016 del MEI.