Sono stati comunicati ieri sera i vincitori dei Rockol Awards 2016.

Eccoli, categoria per categoria.

Concerti italiani, voto dei lettori:

1 – Negramaro, La rivoluzione sta arrivando tour

2 - Marco Mengoni, #MENGONILIVE2016

3 - Emma Marrone, Adesso Tour



Concerti italiani, voto della giuria:

1 – Jovanotti, Lorenzo nei Palasport

2 - Tiziano Ferro, European Tour 2015

3 – Afterhours, Folfiri o Folfox Tour (ex aequo)

3 - Vasco Rossi, Live Kom 016



Concerti internazionali, voto dei lettori:

1 - Bruce Springsteen, The River Tour

2 - Duran Duran, Paper Gods Tour

3 - Muse, Drones World Tour



Concerti internazionali, voto della giuria:

1 - Bruce Springsteen, The River Tour

2 - Beyoncé, The Formation World Tour 2016

3 - PJ Harvey, The Hope Six Demolition Project Tour



Dischi italiani, voto dei lettori:

1 - Marco Mengoni, “Le cose che non ho”

2 – Ghost. “Il senso della vita”

3 – Afterhours, “Folfiri o Folfox”



Dischi italiani, voto della giuria:

1 - Niccolò Fabi, “Una somma di piccole cose”

2 – Afterhours, “Folfiri o folfox”

3 – Motta, “La fine dei vent’anni”



Dischi internazionali, voto dei lettori:

1 - David Bowie, “Blackstar”

2 - Bruce Springsteen, “Chapter and verse”

3 – Coldplay, “A head full of dreams”



Dischi internazionali, voto della giuria:

1 - David Bowie, “Blackstar”

2 – Radiohead, “A moon shaped pool”

3 – Coldplay, “A head full of dreams”

Un premio speciale come rivelazione italiana del 2016 è stato assegnato dalla redazione di Rockol a Thegiornalisti.



Nel corso della serata sono stati assegnati anche tre premi da parte di Ticketone.

Il premio BigliettOne D’Oro italiano, per il tour che ha incassato di più, è andato ai Pooh per il Reunion Tour; il premio BigliettOne d’Oro internazionale, per il tour di artista internazionale in Italia che ha incassato di più, è andato a Bruce Springsteen per il The River Tour; e una targa speciale è andata al musica Notre-Dame de Paris.

