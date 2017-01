Come annunciato - e "assaggiato" nel trailer del film omonimo - Iggy Pop e Danger Mouse hanno collaborato per incidere un pezzo intitolato "Gold". Ora è possibile ascoltare l'intero brano in streaming: si tratta di un pezzo molto scuro e d'atmosfera, in cui la voce dell'Iguana la fa da padrona adottando il caratteristico stile cantato-parlato, fra il crooning e la narrazione.

Il film, nominato ai Golden Globe e ispirato a una storia vera, in Italia non ha ancora una data di uscita - mentre negli USA sarà nelle sale dal 27 gennaio.