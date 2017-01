E' stato annullato all'ultimo momento il concerto che il guru dell'EDM David Guetta avrebbe dovuto tenere in India, a Bangalore, nell'ambito del festival Sunburn.

Il motivo della cancellazione - avvenuta proprio in zona Cesarini - è stato di ordine pubblico. Le autorità locali, spiega il CEO della società che organizza il Sunburn, hanno imposto lo stop per timore che potesse ripetersi l'ondata di molestie, assalti a scopo sessuale e violenze nei confronti di donne che si è registrata nel corso dei festeggiamenti di Capodanno proprio a Bangalore.

A causa dell'attuale situazione a Bangalore, in seguito agli eventi che si sono verificati nel periodo di Capodanno, le autorità si sono raccomandate che il concerto di David Guetta previsto per oggi non abbia luogo. Noi del Sunburn abbiamo fatto il possibile per procedere, ma le autorità - comprensibilmente - non vogliono correre il minimo rischio.